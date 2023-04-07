По факту поножовщины в школе возбуждено два уголовных дела

В школе села Асово в Березовском округе накануне семиклассник набросился на своего сверстника с ножом. Он нанес ему несколько ранений в шею и спину. Сейчас пострадавший в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное. Возбуждено два уголовных дела, по статьям: «Покушение на убийство» и «Халатность».Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае: "Обе семьи на учетах не состояли. Можем пока только предположить, что был конфликт между ними, и все взрослые просмотрели этот конфликт: и родители, и классный руководитель, и социальный педагог. Сейчас нужно разобраться в этом".