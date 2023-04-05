Вакансия по строительной специальности в городе Перми
ООО Строительная компания «КВАДРА»
Выполняет строительно-монтажные и отделочные работы на крупных промышленных предприятиях Пермского края.
В связи с расширением производства объявляет набор специалистов по следующим строительным специальностям:
Строитель отделочник-универсал
Место работы: г. Пермь
Предполагаемый уровень дохода: 35000 – 50000 руб. на руки
Опыт работы: от 3х лет
Обязанности:
- Кладка кирпича и блоков.
- Устройство перегородок, установка дверей, окон.
- Штукатурные и малярные работы.
- Устройство стяжек, наливных полов.
- Отделка пола и стен плиткой.
- Укладка линолеума, ковровых покрытий, ПВХ-плитки и пр.
- Устройство подвесных потолков.
Требования:
- минимальный стаж работы отделочником-универсалом - 3 года
- знание процессов, порядка выполнения работ
- соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ
Условия:
- 5-дневная рабочая неделя с 8:00-17.00 на постоянное место работы на производство
- оформление согласно трудовому закодательству
- своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц
- полный соцпакет
Телефон: 8 982-233-02-02
Эл.почта sk.kvadra.perm@yandex.ru
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