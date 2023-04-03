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Подростки, дрейфовавшие на льдине, выбрались на берег самостоятельно →
В дачном кооперативе недалеко от Фролов произошел крупный пожар
"По прибытии первыми пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение дачного дома. Огонь перекинулся на соседний дачный дом и автомобиль. К сожалению, на пожаре есть погибший и травмированный. Предварительная площадь пожара составила 74 квадратных метра", - рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю Диана Паршукова.
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