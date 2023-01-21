В Индустриальном районе Перми после модернизации открылся ЦТП-35

ЦТП-35 - центральный тепловой пункт на шоссе Космонавтов, в Индустриальном районе. Только-только в нем закончилась модернизация оборудования, и сейчас, говорят теплоэнергетики, всё работает, как часы.Обслуживать проще, говорят сотрудники, при этом новое оборудование занимает гораздо меньше места. Интересные детали, на которые обратили внимание - например, на трубах установлена специальная изоляция, имеется пояснительная разметка.Елена Опацкая, старший мастер производственного участка района № 2 Пермских тепловых сетей: "На трубопроводе показано направление - как движется поток среды, вся запорная арматура полностью прописана, обозначена".Снаружи ЦТП выглядит так, этот пункт обеспечивает теплом и горячей водой большой оздоровительный комплекс и 9 многоквартирных домов, а это почти 600 квартир.Кроме того, рассказали теплоэнергетики - частично обновили внутриквартальные сети в этом микрорайоне, что в свою очередь является частью больших работ по модернизации оборудования.Михаил Топильский, представитель ПАО «Т Плюс» в Перми: "Обновляется инфраструктура, от которой зависит подача тепла и горячей воды в максимальное количество домов жителей города Перми. До 2035 года в обновление и в надёжность теплоснабжения города Перми будет вложено порядка 40 миллиардов рублей".И ЦТП-35 - один из примеров реализации задуманного. Более того, в планах дополнить комплекс оборудования ещё несколькими элементами, нужными в работе.Например, появятся стационарные площадки для обслуживания коммуникаций в центральном тепловом пункте.