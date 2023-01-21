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В Пермском Театре-Театре состоялась финальная репетиция мюзикла «Сонная лощина»
«Сонная лощина» - это чудаковатые персонажи, интригующий мистический сюжет, который на проверку оказывается не страшной сказочкой на ночь, а глубокой историей о том, как важно принимать себя, свою семью и прошлое. Ради своей роли Кетрин – актрисе Анастасии Демьянец – пришлось научиться петь вниз головой и ходить на цыпочках по несколько часов.
Анастасия Демьянец, актриса «Театра-Театра»: "Только ближе к концу, и когда она рядом с возлюбленным, она может себе позволить немного ощутить себя спокойнее, и поэтому опускается. В целом, она как струна – тонкая, натянутая, звонкая. Это отражено и в музыкальном материале, и в пластике".
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