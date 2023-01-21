В Пермском Театре-Театре состоялась финальная репетиция мюзикла «Сонная лощина»

В Пермском Театре-Театре состоялась финальная репетиция премьерного мистического мюзикла «Сонная лощина». Это первый спектакль, созданный студентами совместного курса Московского института современного искусства и Пермского Театра-Театра. Своего рода дипломная работа, представленная на большой сцене. Уже 21 января в день премьеры зрители смогут оказаться в необычном, трансформирующемся пространстве, впервые услышать музыкальный инструмент вотерфон.«Сонная лощина» - это чудаковатые персонажи, интригующий мистический сюжет, который на проверку оказывается не страшной сказочкой на ночь, а глубокой историей о том, как важно принимать себя, свою семью и прошлое. Ради своей роли Кетрин – актрисе Анастасии Демьянец – пришлось научиться петь вниз головой и ходить на цыпочках по несколько часов.Анастасия Демьянец, актриса «Театра-Театра»: "Только ближе к концу, и когда она рядом с возлюбленным, она может себе позволить немного ощутить себя спокойнее, и поэтому опускается. В целом, она как струна – тонкая, натянутая, звонкая. Это отражено и в музыкальном материале, и в пластике".