Устранение цифрового неравенства. Юго-восток Прикамья обеспечат мобильным интернетом
Работы проводятся в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства. Программа предусматривает появление качественного мобильного интернета и сотовой связи стандартов LTE/4G в малых населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек. В Прикамье проект реализует компания "Ростелеком".
Наличие телекоммуникационных услуг открывает возможность получать дистанционное образование, пользоваться сервисами дистанционного образования и телемедициной, а также отправлять онлайн-обращения в органы власти.
Новые базовые станции появятся в Горнозаводском, Добрянском, Кочевском, Куединском, Октябрьском, Очерском, Суксунском, Уинском, Чернушинском, Чусовском и Юсьвинском округах. Работы по возведению объектов должны завершиться в декабре 2022 года.
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