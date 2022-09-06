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В детский сад - вместе с мамой

В Перми начал работать еще один детсад по проекту "Вместе с мамой". Суть в том, что малыши могут быть в учреждении вместе с родителями или даже с бабушками-дедушками. Возраст ребят от 2 месяцев до полутора лет.Анастасия Иванова помогает своей годовалой Свете сделать из пластилина фигурку. До начала осени девушка вместе с дочкой сидели дома. Сейчас же начали ходить в детский сад номер 36. Но в не простую группу, а в ту, куда можно и мамам.
Анастасия Иванова: "Дома не так много возможностей и идей. А в садике всегда есть и возможности, и идеи, тем более социализация. Она с другими детьми уже с самого детства общается очень хорошо».
Новый формат стал возможен благодаря проекту «Вместе с мамой». Он работает для детей в возрасте от 2 месяцев до полутора лет. В 36 саду самому маленькому всего 8 месяцев, а старшему полтора годика. В группе малыши делают всё то же самое, что и ребята повзрослее: гуляют, лепят, играют в мячик. Только всё это укладывается не в 12 часов, а в 4. Но самое главное, что новый формат позволяет учиться не только детям, но и родителям.
Юлия Никитина, пресс-секретарь Департамента образования администрации города Перми: "В группах родителям показывают, как правильно с точки зрения педагогики развивать ребёнка. Как правильно с ним заниматься, в какие игры можно с ребёнком играть, чтобы ему было и интересно, и это помогало развитию».
Для таких малюток сделали даже специальное меню, потому что их питание от детей постарше сильно отличается. Также вместе с мамами в группе и на прогулке всегда находится педагог. К нему можно обратиться за советом по воспитанию или попросить научить новой игре. Детский сад № 134 работает по новой программе первую неделю. Сюда уже записались 10 человек. По словам заведующей, пока малышам сложно находиться все 4 часа в садике, поэтому часто их уводят домой пораньше.
Елена Скопина, заведующая детским садом №134: "Дети здесь ходят с 2 месяцев до полутора лет. У нас есть 4-месячные дети. Для них были созданы специальные условия - пеленальный стол, манеж».
Ходить в садик нового формата может не только мама, но и папа, бабушка или дедушка. Воспитатели очень ждут первого отца.
Чтобы попасть в группу «Вместе с мамой», необходимо обратиться в районный отдел образования по месту жительства. Там вам найдут детский сад поближе к дому.
С 1 сентября этого года в Перми по программе «Вместе с мамой» работает более 20 детских садов. Как говорят в департаменте образования, новый формат помогает маме и малышу привыкнуть к условиям детского сада, адаптироваться к коллективу, режиму дня и улучшить развитие ребёнка.

Опубликовано: 06.09.2022 в 11:55 в рубрике - Новости T7-inform

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