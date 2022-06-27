В Прикамье более 100 тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы России
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
|
14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
13.05.2022 в 12:35
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 16:00
16.05.2022 в 18:36
30.04.2022 в 15:20
27.04.2022 в 08:35
В Прикамье более 100 тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы России
В реке Сылва утонули два восьмилетних мальчика
Дмитрий Чернышенко поручил уменьшить отставание в реконструкции аэропорта Перми
В Перми стартовали бесплатные исторические экскурсии
С начала года в Перми проведено 80 аукционов на покупку квартир для детей-сирот
Тополиный пух - причина возникновения пожаров
В Перми установили новый памятник краеведу Владимиру Верхоланцеву
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.06.2022
В субботу на пермской набережной пройдет концерт «Классика на Каме»
В Перми председатель ТСЖ трижды похитила денежные средства жильцов
Заксобрание одобрило индексацию мер социальной поддержки и зарплат бюджетников
Школьникам и студентам Прикамья возобновили льготу на проезд в электричках
За сутки в Прикамье выявлен 41 случай коронавируса
24 июня на набережной Камы пройдёт краевой бал выпускников
В Перми подвели итоги Всероссийского киноконкурса про бережливую личность
В Перми увеличатся штрафы за безбилетный проезд
В Перми перед судом предстанет «цветочный мошенник»
В Перми прошла акция "Свеча памяти"
В Перми с 1 июля будет расширена зона платных парковок
Кредиторов оштрафовали за слишком частые звонки должнице
В Пермском крае отключают должников за газ
Губернатору представили план комплексного развития Чернушки
В Заксобрании рассмотрят индексацию зарплаты работников бюджетной сферы
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В реке Сылва утонули два восьмилетних мальчика
В Перми стартовали бесплатные исторические экскурсии
С начала года в Перми проведено 80 аукционов на покупку квартир для детей-сирот
Тополиный пух - причина возникновения пожаров
В Перми установили новый памятник краеведу Владимиру Верхоланцеву
В субботу на пермской набережной пройдет концерт «Классика на Каме»
В Перми председатель ТСЖ трижды похитила денежные средства жильцов
Пермские депутаты проведут марафон "Дума онлайн"
В Перми стартовал сезон летнего отдыха у воды
Краевое правительство утвердило дорожную карту развития Верхнекамья
Добавить комментарий: