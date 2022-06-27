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В реке Сылва утонули два восьмилетних мальчика

Следователи устанавливают обстоятельства гибели в Пермском районе двух малолетних детей. Предварительно установлено, что днем 24 июня два восьмилетних мальчика, находясь в поселке Сылва, приехали на велосипедах на не предназначенный для купания берег реки, где не имея навыков плавания, пошли купаться в реку. Оказавшись в воде на значительной глубине они утонули.
"В ходе первоначальных проверочных мероприятий следователями опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Опубликовано: 27.06.2022 в 09:35 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми стартовали бесплатные исторические экскурсии

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