В реке Сылва утонули два восьмилетних мальчика

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"В ходе первоначальных проверочных мероприятий следователями опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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