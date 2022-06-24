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С начала года в Перми проведено 80 аукционов на покупку квартир для детей-сирот
В этом году 25 детей-сирот уже получили ключи и жилье. Закупленные квартиры находятся в Кировском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми.
Наталья Меркушева, начальник отдела по реализации социальных гарантий и выплат управления жилищных отношений администрации Перми: "Все жилые помещения расположены в пределах города Перми и являются благоустроенными, общей площадью не менее 28 квадратных метров и жилой площадью не менее 14 квадратных метров."
Напомним, с 17 апреля по новому законопроекту дети-сироты могут получить жилье в любой территории региона. Предоставить жилье можно будет только при письменном согласии детей-сирот и при согласовании властей территории, где планируется предоставление жилья.
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