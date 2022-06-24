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Тополиный пух - причина возникновения пожаров
Июнь - время, когда летит тополиный пух. В условиях весенне-летнего пожароопасного периода обостряется обстановка с пожарами из-за возгораний мусора и сухой травы, но не меньшую опасность представляет и тополиный пух. Пожарные выезжают на поджоги пуха десятки раз в день.
Источником возгорания может послужить непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или детская шалость. Для детей поджигать тополиный пух - излюбленная забава, после которой нередко приходится вызывать пожарных.
Тополиный пух легко воспламеняется, горит как порох - моментально, во всех направлениях, оставляя после себя черные следы. Как результат - резкий рост числа пожаров. Наибольшей опасности возгорания подвержены деревянные строения, а также гаражи и стоянки автомобильного транспорта.
Стоит отметить, что дождь не избавит от опасности возникновения пожара из-за неубранного тополиного пуха, высохнув, он не утратит своей горючести.
Помните: соблюдение правил пожарной безопасности даст возможность исключить вероятность появления пожара и сохранит природу и ваше имущество!
• Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям. Ограничьте доступ детей к спичкам и зажигалкам;
• Не бросайте окурки и спички с балконов, лоджий, из окон;
• Если вы курите, то предпочтительнее это делать в специально отведенном месте, окурки складывайте в ёмкость из негорючих материалов;
• При выполнении пожароопасных работ соблюдайте требования пожарной безопасности, очищайте от мусора и пуха место для их проведения, приготовьте ёмкость сводой, песком, лопату;
• Не паркуйте автомобили в местах скопления тополиного пуха – неосторожно брошенный окурок, горящая спичка или детская шалость могут повредить или уничтожить транспортное средство;
• Вовремя очищайте от тополиного пуха дворы, места парковок автомобилей, проливайте места скопления пуха водой.
Уважаемые жители и гости города Перми!
Администрация города Перми и 1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества.
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: 01, 101, 112
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