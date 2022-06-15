← Краевое правительство утвердило дорожную карту развития Верхнекамья
В Перми стартовал сезон летнего отдыха у воды
В этом году для горожан доступны четыре организованных места отдыха у воды, которые уже приведены в порядок и ждут отдыхающих: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, между улицей Фокинской, улицей Мостовой и Мотовилихинским прудом, на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и на левом берегу залива реки Сылвы в посёлке Новые Ляды. В связи с капитальным ремонтом набережной в Кировском районе эта точка отдыха возле реки Камы временно недоступна для пермяков.В этом году отдельное внимание было уделено усилению мер безопасности на месте отдыха на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС». Напомним, в том году там погибло три человека, По поручению главы Перми Алексея Дёмкина здесь был ограничен доступ к опасному участку воды: установлено ограждение и размещён аншлаг об опасности, ограничен доступ на 2 пирса с установкой знаков «Выход на пирс запрещён». Для обеспечения безопасности горожан на дежурство вышли спасатели. Однако сотрудники городской службы спасения напоминают, что сами отдыхающие не должны забывать о правилах безопасности. Особое внимание нужно уделить детям и ни в коем случае не упускать их из виду.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Краевое правительство утвердило дорожную карту развития Верхнекамья
В Перми пройдут рейды по выявлению собственников неучтённых гаражей
В Перми установили бюст Михаилу Романову
В Перми состоится Марафон единоборств
Пермяков приглашают в велосипедное путешествие по краю
11 июня в Перми открывается Дягилевский фестиваль
Программу детского кешбэка сворачивают
Чтобы не было беды! Обеспечение пожарной безопасности на территории оздоровительных лагерей в летний период
Оспа обезьян: в аэропорту Перми усилили контроль
Служба пропаганды безопасности дорожного движения отмечает 90-летие
Добавить комментарий: