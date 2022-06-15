В Перми стартовал сезон летнего отдыха у воды. К сегодняшнему дню все места массового отдыха у воды прошли комиссионную приёмку. Их готовность оценивают надзорные органы и специалисты городской администрации. Официальные места отдыха у воды будут доступны для горожан весь сезон – до 31 августа.В этом году для горожан доступны четыре организованных места отдыха у воды, которые уже приведены в порядок и ждут отдыхающих: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, между улицей Фокинской, улицей Мостовой и Мотовилихинским прудом, на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и на левом берегу залива реки Сылвы в посёлке Новые Ляды. В связи с капитальным ремонтом набережной в Кировском районе эта точка отдыха возле реки Камы временно недоступна для пермяков.В этом году отдельное внимание было уделено усилению мер безопасности на месте отдыха на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС». Напомним, в том году там погибло три человека, По поручению главы Перми Алексея Дёмкина здесь был ограничен доступ к опасному участку воды: установлено ограждение и размещён аншлаг об опасности, ограничен доступ на 2 пирса с установкой знаков «Выход на пирс запрещён». Для обеспечения безопасности горожан на дежурство вышли спасатели. Однако сотрудники городской службы спасения напоминают, что сами отдыхающие не должны забывать о правилах безопасности. Особое внимание нужно уделить детям и ни в коем случае не упускать их из виду.