Застрявшие в Египте пермские туристы смогли вернуться в Россию

Информационный портал 59.РУ сообщает, что пермские туристы, застрявшие в Египте, наконец вернулись на родину. Еще 16 марта на ситуацию пожаловался житель Перми Борис Филиппов. Он, как и еще несколько сотен россиян, купил путевку в Шарм-эш-Шейх. По окончании отдыха людям объявили, что рейсы "Уральских авиалиний", на которых они должны были лететь обратно, откладываются. 14 дней, на протяжении которых туристы могли находиться без виз в Египте, прошли, с россиян потребовали штрафы по 100 долларов.В итоге консульства России и Египта договорились, что российским туристам дадут возможность покинуть государство без виз и штрафа. Было организовано два рейса для вывоза людей в Москву.