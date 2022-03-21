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Из Перми откроются авиарейсы в Стамбул и Симферополь
Также две авиакомпании возобновят полеты из Перми в Крым - авиакомпания Nordwind начнет летать в Симферополь со 2 мая по понедельникам и четвергам. С 31 мая расписание изменится, рейсы станут осуществляться по вторникам, с 29 мая осуществлять перелеты станет еще и компания Red Wings, перелеты будут проходить по воскресеньям и четвергам.
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