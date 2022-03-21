Из Перми откроются авиарейсы в Стамбул и Симферополь

Авиакомпания «Победа» в мае намерена возобновить рейсы из Перми в Турцию. Об этом со ссылкой на обновлённое расписание аэропорта "Большое Савино" сообщает издание "Business Class". Перелеты из Перми в Стамбул и обратно будут осуществляться три раза в неделю – во вторник, четверг, воскресенье. Рейсы стартуют с 1 мая и продолжатся до конца месяца, затем – со 2 по 27 октября.Также две авиакомпании возобновят полеты из Перми в Крым - авиакомпания Nordwind начнет летать в Симферополь со 2 мая по понедельникам и четвергам. С 31 мая расписание изменится, рейсы станут осуществляться по вторникам, с 29 мая осуществлять перелеты станет еще и компания Red Wings, перелеты будут проходить по воскресеньям и четвергам.