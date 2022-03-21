В МВД рассказали о новых уловках телефонных мошенников

В МВД России предупредили о том, что телефонные мошенники стали активно эксплуатировать актуальную новостную повестку. Ранее незнакомцы, называющие себя представителями банков, пытались просто узнать данные вашей карты. Теперь предлогом для этого служит информация об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы. Среди других причин для звонка – вероятность якобы предстоящего полного запрета на снятие наличных денег со счетов либо глобальной блокировки банковских операций в результате введения санкционных ограничений. Мошенник также может предложить успеть взять кредит по низкой процентной ставке."МВД России призывает граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника финансовые операции. Если вам звонит человек, представляется сотрудником кредитно-финансовой организации и сообщает о текущих либо грядущих проблемах, единственное верное решение – положить трубку и перезвонить в банк по его официальному номеру, а еще лучше – прийти в офис лично" - сообщили в Министерстве внутренних дел России.Полицейские советуют никогда ни при каких обстоятельствах не сообщать по телефону реквизиты вашей банковской карты, код на ее обратной стороне, PIN-код для банкомата, логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте банка, а также приходящие в СМС пароли для подтверждения операций. Не оформлять онлайн-кредиты под влиянием звонивших по телефону неизвестных. Не направлять свои деньги на неизвестные счета, номера которых вам назвали по телефону.Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, как можно быстрее сообщите о случившемся в полицию.