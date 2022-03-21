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В МВД рассказали о новых уловках телефонных мошенников
"МВД России призывает граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника финансовые операции. Если вам звонит человек, представляется сотрудником кредитно-финансовой организации и сообщает о текущих либо грядущих проблемах, единственное верное решение – положить трубку и перезвонить в банк по его официальному номеру, а еще лучше – прийти в офис лично" - сообщили в Министерстве внутренних дел России.
Полицейские советуют никогда ни при каких обстоятельствах не сообщать по телефону реквизиты вашей банковской карты, код на ее обратной стороне, PIN-код для банкомата, логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте банка, а также приходящие в СМС пароли для подтверждения операций. Не оформлять онлайн-кредиты под влиянием звонивших по телефону неизвестных. Не направлять свои деньги на неизвестные счета, номера которых вам назвали по телефону.
Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, как можно быстрее сообщите о случившемся в полицию.
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