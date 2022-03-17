Согласован колерный паспорт будущей спортивной арены на улице Локомотивной
Согласно паспорту внешнего облика, на фасаде здания арены будет выполнена декоративная оболочка, образующая каркас из ромбовидных элементов, похожих на раскрытые «чешуйки» кедровой шишки. Они будут облицованы алюминиевыми панелями трёх близких друг к другу цветов – слоновой кости, серо-бежевого и бежево-коричневого. Также предполагается применение перфорации.
Разработанный проектировщиками облик здания многофункциональной арены будет уникальным. Цветовые и другие решения, а также применяемые материалы обеспечат комплексное решение всех элементов фасадов, единство архитектурного облика здания. Так, колонны здания будут выполнены в цвете «зелёный пруд», а облицовка стен фасада, ступени лестниц и пандусы – в цвете «серый брикет».
Кроме того, отдельно определены условия по местам размещения и внешнему виду названия арены, рекламных вывесок, афиш. Это даст возможность избегать крепления на фасаде информационных конструкций, которые могут нарушить целостность и общую концепцию здания.
Напомним, современный спортивный объект на 10,5 тысяч мест планируется возвести в Дзержинском районе на улице Локомотивной. Ожидается, что строительные работы начнутся до конца 2022 года. В настоящее время проектно-сметная документация на возведение объекта находится в Главгосэкспертизе.
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