В электричках планируют ввести 50-процентную скидку для студентов и школьников

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"В настоящее время с правительством региона ведется проработка данной темы, вопрос этот уже на стадии решения. Сейчас осталось оформить все необходимые документы, чтобы такая скидка у пермских студентов и школьников появилась", - рассказал генеральный директор АО "Пермская пригородная компания" Сергей Канцур.
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