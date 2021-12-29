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Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Ночь на 31 декабря тоже ожидается достаточно морозной - до минус 15-22 градусов, в Перми около 18 градусов мороза. Днем начнет поступать теплый воздух с юго-запада, ожидается небольшой или умеренный снегопад без сильного ветра. Начнется потепление, температура повысится до -10...-15. примерно такой же температурный фон ожидается и в новогоднюю ночь. Есть вероятность небольшого снега. Постепенный рост температуры продолжится, днем 2 января столбик термометра может приблизиться к отметке -5".
Затем по предварительным прогнозам ожидается арктическое вторжение - на севере края и в центральных районах может резко похолодать уже 3 января. В новогодние праздники самой морозной на всей территории края может стать ночь на 4 января с морозами -23...-28.
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