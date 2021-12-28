Сотрудники Госавтоинспекции помогли исполнить детскую мечту
Полицейские пригласили мальчика принять участие в профилактической работе. Ему продемонстрировали патрульный автомобиль, объяснили назначение специальных устройств и предложили поздравить горожан с наступающим Новым годом по сигнально – говорящему устройству. И, конечно, прокатили на спецмашине.
Юный инспектор остановил необычный автомобиль. Водитель предъявил удостоверение «Деда Мороза». Сказочный герой и Снегурочка пожелали мальчику успехов в новом году и вручили сладкий подарок.
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