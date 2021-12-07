В Перми прокуратура добилась выдачи жилищного сертификата бывшему узнику фашистских концлагерей
Однако чиновники Управления жилищных отношений администрации города Перми в ходе оформления необходимых документов допустили ряд просчетов формировании его учетного дела, необходимого для направления в Министерство социального развития Пермского края.
"Данные обстоятельства повлекли необоснованное затягивание процедуры выдачи жилищного сертификата пенсионеру. По итогам проверки прокурором Перми заместителю Главы городской администрации внесено представление, которое рассмотрено, признано законным и обоснованным.
В настоящее время жилищные права заявителя восстановлены, ему выдан жилищный сертификат", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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