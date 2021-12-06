Ночью в Лысьве загорелся автомобиль
Огнем оказались повреждены моторный отсек, бампер, капот, лобовое стекло, закоптился салон. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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