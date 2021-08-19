В Прикамье из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение
В ГКУ Пермского края «Гражданская защита» рекомендовали главам муниципальных районов и городских округов провести комплекс превентивных мероприятий на объектах жизнеобеспечения, строительства и ЖКХ, электроснабжения, связи и дорожной сети по снижению риска возникновения ЧС и происшествий.
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