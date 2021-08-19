Куда сводить ребёнка?

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К слову, первоклассники 1 сентября смогут посетить Пермский зоопарк бесплатно. Акция будет действовать для детей 6, 7, 8 лет. С собой необходимо иметь свидетельство о рождении. Дети посещают зоопарк только в сопровождении взрослых.
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