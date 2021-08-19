У дальнобойщика украли 200 литров солярки
Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следственно-оперативная группа изучила запись с видеорегистратора, установленного в фуре заявителя, с помощью которой выявила подозрительный автомобиль, водитель и пассажир которого могли быть причастны к хищению.
Подозреваемыми оказались двое 30-летних жителей Нытвенского городского округа. Злоумышленники промышляли на трассе Пермь-Киров, используя автомобиль-фургон марки «Пежо», в котором специально хранили емкость для слива в нее топлива.
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