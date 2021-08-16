← В Перми по проекту «Малые дела» отремонтирован участок улицы Кировоградской
Остановки «ЦУМ» и «Кинотеатр «Октябрь» вернули на прежнее место →
По факту смертельного ДТП в Свердловском районе возбуждено уголовное дело
После столкновения транспортных средств, автомобиль «Лада Ларгус» отбросило на стоящий справа по ходу его движения дорожный знак "Пешеходный переход", отчего он упал на двух пешеходов, намеревавшихся переходить проезжую часть в данном месте. В результате аварии мужчине 1968 года рождения была причинена смертельная травма, а женщина 1970 года рождения госпитализирована с травмой ноги. Также в больницу доставлен водитель автомобиля «Лада Ларгус» 1950 года рождения.
В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Перми по проекту «Малые дела» отремонтирован участок улицы Кировоградской
Не успели затормозить: в Перми на пешеходном переходе сбили человека
Пристегнитесь, вас снимают!
Курс иммунизации против COVID-19 полностью завершили свыше 456 тысяч жителей края
Ботанический сад возобновляет экскурсии
Метеорологи предупредили об аномальной погоде в ближайшие дни
В Пермском крае с начала теплого сезона от клещей пострадали 17 тысяч человек
С начала года в Перми 750 постояльцев муниципального приюта обрели новых хозяев
В Пермском крае выявлено 479 случаев заражения COVID-19
Губернатор Прикамья побывал с рабочим визитом в Большой Соснове
Добавить комментарий: