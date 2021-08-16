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По факту смертельного ДТП в Свердловском районе возбуждено уголовное дело

Накануне вечером в Перми около дома 165 по ул. Куйбышева произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, 58-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» не выдержал безопасную дистанцию перед впереди следующим автомобилем и допустил столкновение с остановившимися перед пешеходным переходом автомобилями «Лада Ларгус» и «Шевроле Лачетти».
После столкновения транспортных средств, автомобиль «Лада Ларгус» отбросило на стоящий справа по ходу его движения дорожный знак "Пешеходный переход", отчего он упал на двух пешеходов, намеревавшихся переходить проезжую часть в данном месте. В результате аварии мужчине 1968 года рождения была причинена смертельная травма, а женщина 1970 года рождения госпитализирована с травмой ноги. Также в больницу доставлен водитель автомобиля «Лада Ларгус» 1950 года рождения.
В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Опубликовано: 16.08.2021 в 11:50 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми по проекту «Малые дела» отремонтирован участок улицы Кировоградской

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