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В Перми по проекту «Малые дела» отремонтирован участок улицы Кировоградской
Кроме проезжей части в нормативное состояние привели подходы к существующим остановочным комплексам, обустроили круговое движение на пересечении с улицей Сысольской. Подрядная организация выполнила благоустройство с опережением графика, на этой неделе планируется провести приёмку объекта.
Ремонт дорог по проекту «Малые дела» ведётся и в других районах города. Так, в Ленинском районе на участке улицы Газеты Звезда от улицы Ленина до улицы Пушкина почти завершено благоустройство – установлены новые опоры освещения, осталось нанести разметку и знаки.
Всего в 2021 году по этому проекту отремонтируют около 100 тысяч кв. метров дорог.
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