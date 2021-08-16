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Пристегнитесь, вас снимают!
В ГИБДД поясняют, что давно пытаются изменить ситуацию в данной сфере нарушений и надеются, что дорожные камеры этому поспособствуют. С начала года в Пермском крае в каждом пятом смертельном ДТП присутствовали непристёгнутые пассажиры или водитель. В итоге 31 человек погиб, еще 96 травмированы.
Проблема актуальна для всей страны. Практика фиксировать непристегнутые ремни безопасности при помощи камер распространена уже в Москве, Казани и Тамбове. В Перми штрафовать за зафиксированные камерами непристёгнутые ремни начнут с 16 августа. Сумма штрафа - 1000 рублей.
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