Курс иммунизации против COVID-19 полностью завершили свыше 456 тысяч жителей края

По данным Министерства здравоохранения Пермского края на 16 августа, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты более 598,9 тыс. жителей. Из них 456,2 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.За прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли 39,6 тыс. человек, еще столько же закончили курс иммунизации от новой коронавирусной инфекции.Наибольшее число лиц, прошедших вакцинацию, – жители края в возрасте 60 лет и старше. С начала массовой иммунизации прививки первым компонентом сделали почти 180 тыс. человек из данной группы риска, в том числе порядка 2 тыс. из них – за прошедшую неделю.Всего на территорию региона поступило 702 991 комплекта вакцин от коронавирусной инфекции. Из них 7 070 – «КовиВак», 43 968 – «Спутник Лайт», 50 960 – «ЭпиВакКорона», 600 993 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»). В том числе поставлены в Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства России (ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА») 5 500 комплектов вакцины «Спутник V», 400 – «Спутник Лайт» и 50 – «КовиВак», а также 1000 комплектов «Спутник V» в медсанчасть МВД России по Пермскому краю.Пройти вакцинацию можно по предварительной записи через регистратуру поликлиники, участвующей в иммунизации жителей, или Единый портал государственных услуг.