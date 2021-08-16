Курс иммунизации против COVID-19 полностью завершили свыше 456 тысяч жителей края
За прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли 39,6 тыс. человек, еще столько же закончили курс иммунизации от новой коронавирусной инфекции.
Наибольшее число лиц, прошедших вакцинацию, – жители края в возрасте 60 лет и старше. С начала массовой иммунизации прививки первым компонентом сделали почти 180 тыс. человек из данной группы риска, в том числе порядка 2 тыс. из них – за прошедшую неделю.
Всего на территорию региона поступило 702 991 комплекта вакцин от коронавирусной инфекции. Из них 7 070 – «КовиВак», 43 968 – «Спутник Лайт», 50 960 – «ЭпиВакКорона», 600 993 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»). В том числе поставлены в Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства России (ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА») 5 500 комплектов вакцины «Спутник V», 400 – «Спутник Лайт» и 50 – «КовиВак», а также 1000 комплектов «Спутник V» в медсанчасть МВД России по Пермскому краю.
Пройти вакцинацию можно по предварительной записи через регистратуру поликлиники, участвующей в иммунизации жителей, или Единый портал государственных услуг.
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