Продавец старинных монет ограбил пенсионера

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Оперативники установили номер и марку автомобиля, на котором передвигался налетчик. Позже сотрудники краевого Управления уголовного розыска изучили маршрут передвижения и выяснили, что машина направляется в республику Татарстан. В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с коллегами из Казани подозреваемый был задержан. Ведется дознание.
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