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Пермская ЦБК представила главе региона инвестиционные проекты
Цифровое производство в действии — здесь обрабатываются тысячи сигналов и команд: если раньше операторам приходилось тратить время на обход цеха и каждого агрегата, теперь за происходящим они следят в режиме реального времени, не покидая пульт управления. Дополнительно есть видеофиксация всех процессов.
Арсений Трясцин, начальник отдела автоматизированных систем управления технологическим процессом Группы предприятий «ПЦБК»: «Чем удобна данная система, управление ей и анализ происходящего можно проводить буквально на одном месте. То есть, оператор видит весь технологический процесс практически по всей машине и может своевременно какое-то решение или действие принять для улучшения качества либо изменения технологического режима».
За четыре года группа предприятий реализовала два масштабных инвестиционных проекта - «Сила картона» и «Сила
бумаги». Обновление картоноделательной и бумагоделательной машин позволило увеличить объёмы выпускаемой продукции на 30%. Особое внимание было уделено экологическим вопросам.Юрий Марков, генерального директора Группы предприятий «ПЦБК»: «Установлен бассейн оборотной воды, что позволило нам снизить забор свежей воды из Чусовой и снизить слив очищенной воды в реку. Модернизированные машины электроэнергии, пара и воды на одну тонну продукции, что также положительно влияет на экологию».»
Нагрузку на очистные сооружения позволяет снизить в том числе флотационная установка. При поступлении туда 1 литр воды содержит около тысяч миллиграммов волокна, после очистки — всего 50-80 мг.
Вопросы реализации инвестпроектов на территории региона продолжили обсуждать на совещании с участием губернатора. За прошедшие пять лет предприятия Пермского края воплотили в жизнь несколько десятков таких проектов на общую сумму около 240 млрд рублей.
Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края: «Эта практика получила большую поддержку у губернатора Пермского края, у депутатского корпуса, и сейчас у нас находится ещё 41 инвестиционный проект на общую сумму 380 млрд рублей. Это даёт дополнительно 9 тысяч рабочих мест и, самое главное, это даёт дополнительные поступления налогов в наш краевой
бюджет».Всё чаще планы по развитию инвестиционных проектов включают добровольные экологические инициативы предприятий.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Только в 2020-м году на эти цели было инвестировано в сумме порядка 11,5 млрд рублей: это и очистные сооружения, и сокращение выбросов, загрязняющих веществ в воздух. Ну и, что касается
непосредственно предприятия «ПЦБК», реализуются также экологические программы, сокращается воздействие на окружающую среду - и это замечательно».Так, в реконструкцию очистных сооружений ПЦБК в ближайшие три года будет вложено около 167 млн рублей. Вместе с тем, уже сейчас предприятие по собственной инициативе выполняет замеры воздуха в микрорайоне Голованово. По данным независимой лаборатории, превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.
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