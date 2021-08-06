В Перми будут судить таксиста-карманника, обокравшего шестерых пассажиров
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, обвиняемый в период с января по апрель 2021 года, выполнял в г. Перми заказы в качестве таксиста и, используя надуманный повод для физического контакта (объятия, рукопожатие), тайно похищал из одежды потерпевших мобильные телефоны и денежные средства. Преступная деятельность мужчины пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Общая сумма похищенного составила более 175 тыс. рублей. Ущерб потерпевшим возмещён в полном объеме.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В больнице Кунгура установлен новейший аппарат УЗИ
В Перми продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей
В Чусовом в ДТП погиб водитель фуры
На Гайве сегодня вечером на сутки отключат водоснабжение
Большинство пассажиров общественного транспорта Перми совершает по 1-2 поездки в день
Пермский театр оперы и балета и Чернушинский городской округ подписали соглашение о сотрудничестве
Реконструкцию улицы Карпинского должны завершить в середине октября
Начало августа будет тёплым
Сотрудники исправительных колоний и осужденные сыграли в шахматы
Пермяка будут судить за поддельный сертификат о вакцинации
Добавить комментарий: