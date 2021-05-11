В Перми открыт закладной камень будущей стелы «Пермь – город трудовой доблести»
Во время Великой Отечественной войны, тогда в городе Молотове, располагалось 74 оборонных предприятия. Вклад пермяков в победу – это почти 50 тысяч пушек и артиллерийских систем, 30 тысяч авиадвигателей, более миллиона карбюраторов для авиамоторов, 600 тысяч телефонный аппаратов. Кроме того, каждый третий взрыватель снарядов – пермский.
Рашид Дзунза, председатель Пермской городской общественной организации «Ветераны «Пермских моторов»: "Представьте такие цифры, как 30 моторов в сутки, 30 тысяч моторов практически за 2,5 года. Столько же артиллерийских орудий. Это являлось переломным моментом во второй половине войны, когда мы стали превосходить фашистов, как в небе, так и на земле".
Стела «Город трудовой доблести» должна появиться в следующем году. Место размещения пермяки выбирали в ходе открытого голосования. Лидером стала площадь Карла Маркса, близ которой во времена Великой Отечественной располагалось большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сегодня это крупная транспортная артерия. К будущей стеле обещают организовать подходы, чтобы обеспечить жителям возможность возложить цветы.Антонина Ильиных: "Знаем, что была подана заявка. Наш город действительно трудился во время войны. Нам это все дорого - то, что касается прошлого, нашего города, нашей страны".
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