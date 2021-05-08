Праздничный салют по случаю Дня Победы в Перми будет дан с территории базы «Летающий лыжник» на Городских горках. Место и мощность залпов позволят видеть фейерверк из всех районов города, уверяют в мэрии. Ехать в центр нет никакого смысла. Старт будет дан в 23.00. А до этого главной праздничной площадкой города станет набережная Камы. Там мероприятия расписаны с 12.00 дня до восьми часов вечера. Променадная часть уже должным образом украшена. Два светомузыкальных фонтана на эспланаде 9 мая с 18.00 до 22.00 часов будут два раза в час демонстрировать шоу под песни военных лет. В 68-м квартале, тот, что граничит со зданием Законодательного собрания Пермского края, будет работать выставка, повествующая о трудовых подвигах жителей Прикамья в годы Великой Отечественной войны.