Парад Победы в Перми пройдет на Бахаревке

Сегодня на краевом Оргкомитете "Победа" принято решение провести Парад Победы на площадке института ФСИН, на Карпинского, 125. Напомним, ранее планировалось, что Торжественное прохождение войск пермского гарнизона состоится на улице Ленина, из-за ремонта Октябрьской площади. Решение о проведении парада на Бахаревке было принято исходя из эпидемиологической обстановки и требований Роспотребнадзора.
Торжественное прохождение войск пермского гарнизона начнется 9 мая в 10:00. Мероприятие пройдет с ограниченным присутствием горожан. Напомним, в прошлом году Парад Победы в Перми был отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Пермякам напоминают о запрете пала сухой травы
Леса Прикамья - под контролем видеокамер
Кто имеет право на новые детские пособия?
В ПГАТУ состоялся День карьеры
В Пермском крае предпринимателям выделят субсидии на развитие туристического бизнеса
В Прикамье обсудили инвестиционный потенциал муниципалитетов и помощь бизнесу
Налоговые органы возвращаются к прежнему режиму приема налогоплательщиков
Какие пожары и загорания характерны для весенне-летнего периода и как их предотвратить?
По нацпроекту для 15 территорий Прикамья закупят современное медоборудование
«Госуслуги» собирают заявления на перерасчет детских выплат
Добавить комментарий: