Посмотреть Парад Победы в Перми можно будет онлайн
. В торжественном прохождении войск примут участие кадеты Пермского кадетского корпуса им. Героя России Фёдора Кузьмина и Пермской кадетской школы №1 им. генералиссимуса Александра Суворова, военнослужащие Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, войсковой части №88503, курсанты Института ФСИН России, сотрудники Главного управления ФСИН России по Пермскому краю и Главного управления МЧС России по Пермскому краю, сотрудники Специального управления федеральной противопожарной службы №34 МЧС России, представители Юнармии, знаменные и линейные группы. Также торжественно пронесут штандарты фронтов Великой Отечественной войны. После пеших колонн по плацу пройдёт военная техника.Помимо этого, 9 мая запланированы торжественное открытие бюста Героя Советского Союза, генерал-полковника Василия Кузнецова и церемония возложения венков и цветов к «Вечному огню» у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу, после чего для несения Вахты Памяти к мемориалу заступят юнармейцы Поста №1.
В этот же день в торжественной обстановке состоится церемония установки камня на месте, где будет расположена стела «Пермь ‒ город трудовой доблести». Мероприятие пройдет на площади Карла Маркса.
По традиции праздничный день завершится 15-минутным фейерверком. Его запуск будет произведен с базы «Летающий лыжник» в микрорайоне Городские горки. Это место выбрано, чтобы избежать массового скопления людей, фейерверк будет виден практически в любой точке города.
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