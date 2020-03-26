На следующей неделе детские сады в Перми будут закрыты

Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в Российской Федерации нерабочей. Школы и детские сады Перми будут закрыты. Как сообщили в пресс-службе мэрии, для детей, чьи родители работают в службах жизнеобеспечения, будут действовать дежурные группы, которые продолжат функционировать с учетом проведения противоэпидемических мероприятий (утренних фильтров, дезинфекции помещений). Посещать детский сад смогут ребята, чьи родители работают в жизнеобеспечивающих службах. К ним относятся медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней. В настоящее время готовится приказ о создании дежурных групп, более детальная информация будет доведена до родителей до конца текущей недели.
Добавим, что для категорий граждан, дети которых получают бесплатное питание в образовательном учреждении, будет организована выдача продуктовых наборов. Механизм их предоставления в настоящее время утверждается.
По всем вопросам, касающимся организации учебного процесса или функционирования образовательных учреждений, пермяки могут обратиться в департамент образования по телефону: 212-70-50. Звонки принимаются ежедневно по будням с 09:00 до 18:00.
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