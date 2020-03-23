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В детских садах Прикамья введен режим свободного посещения
В детских садах Перми и Пермского края введен режим свободного посещения. Родители сами решают - вести ребенка в учреждение или нет.
Для компенсации оплаты за садик необходимо написать соответствующее заявление.
В садиках также продолжает действовать утренний фильтр - дети с насморком, кашлем и иными катаральными симптомами не допускаются к посещению группы.
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