20-летию подвига пермского ОМОНа посвящается

29 марта в 15:30 и 30 марта в 10:00 на телеканале "Россия24" состоится премьера документального фильма ГТРК "Пермь" "Память", посвященного 20-летию со дня гибели в Чечне бойцов пермского и березниковского ОМОНа. Проект создан при поддержке министерства культуры Пермского края.Кадры в 2000-м году облетели всю страну. На видео бойцы Пермского ОМОНа заходят с проверкой в один из жилых домов селения Джани-Ведено в Чечне.Сводный отряд милиции особого назначения направлялся в Центарой. Там федеральные войска вели зачистку местности от бандформирований.На подмогу спустя несколько минут после первых сообщений в радиоэфире направилась еще одна колонна, но, попав под обстрел и не сумев пробиться к ребятам, ей пришлось вернуться.Андрей Коробейников, командир ОМОН с дислокацией в г. Березники (1997-2003 г.г.): "Засада была конкретная, организованная, на тех сопках, на которых они стояли, были бойницы уже готовые».Из того страшного боя чудом удалось выйти живыми лишь шестерым. 23 человека из Березников, пятеро из Перми, по одному из Кунгура, Оханска, Усть-Качки, Чердыни, Горназаводска, двое из Красновишерска, а также 7 военнослужащих комендантской роты погибли.Дома их встречали как героев. В каждом городе на пути траурной колонны люди выходили на дорогу. Кто-то стоял на коленях, сотрудники полиции отдавали честь.А проводить земляков в последний путь пришли тысячи людей.Уже взрослая дочь погибшего в том бою Андрея Зырянова спустя 20 лет любит смотреть фотографии отца. Своего папу Саша не видела никогда.Александра Зырянова, дочь прапорщика милиции А.В. Зырянова (1970 — 2000): "Мой папа погиб за месяц до моего рождения, это было 29 марта".О событиях тех лет чудом выживший сапер Березниковского ОМОНа Валерий Богданов старается не вспоминать. А про друзей-сослуживцев, которые остались на поле боя, рассказывает только своему сыну.Валерий Богданов, участник боя у села Джани-Ведено в 2000 году: "Веселые, как всегда. У каждого свои интересы. Все были разные, но объединяло всех одно - все любили жить".Сегодня, как и 20 лет назад, сотрудники пермского ОМОНа регулярно выезжают в командировки на Северный Кавказ. Подразделение по праву считается одним из лучших в Приволжском федеральном округе.Игорь Грачев, командир пермского ОМОН Росгвардии: "Есть долг перед ребятами, что мы должны выполнять задачи так, чтобы нам не было стыдно".Жизнь продолжается. Спустя 20 лет после трагедии родственники и близкие погибших верят - их отцы сделали все, чтобы такой трагедии в нашей стране больше не было никогда. Они ушли навсегда, оставив в сердцах своих близких светлую память.Документальный фильм «ПАМЯТЬ», созданный ГТРК "Пермь" при поддержке Министерства культуры Пермского края, посвященный 20-й годовщине со дня гибели сводного отряда пермского ОМОНа близ селения Джани-Ведено, смотрите 29 марта на канале "Россия 24" в 15.30 и 30 марта в 10:00.