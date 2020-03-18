Театры и библиотеки продолжат работу онлайн

С сегодняшнего дня в Прикамье закрыты все подведомственные Минкульту театры, кинотеатры, библиотеки, музеи, цирк, галереи и выставочные залы. Соответствующий приказ подписал министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский. Однако запрещается лишь доступ посетителей - сами учреждения культуры продолжают работу. Библиотекам, например, запрещено обслуживать посетителей в здании — необходимо обеспечить удаленный доступ к ресурсам. То же самое касается театров.Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Это не означает, что учреждения культуры прекращают работу. Театры продолжают репетиционный процесс, подготовку спектаклей. То же касается оркестров, музыкальных, концертных учреждений. Мы договорились о том, что они готовят онлайн-программы, в течение нескольких дней мы сформируем афишу на ближайшие две недели. В этой афише будут театральные и концертные программы, для жителей Пермского края проекты будут доступны в онлайн-режиме. Это будут проекты, которые уже есть в записи, а также онлайн-трансляции. Для артистов, музыкантов работа продолжается".