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Театры и библиотеки продолжат работу онлайн
Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Это не означает, что учреждения культуры прекращают работу. Театры продолжают репетиционный процесс, подготовку спектаклей. То же касается оркестров, музыкальных, концертных учреждений. Мы договорились о том, что они готовят онлайн-программы, в течение нескольких дней мы сформируем афишу на ближайшие две недели. В этой афише будут театральные и концертные программы, для жителей Пермского края проекты будут доступны в онлайн-режиме. Это будут проекты, которые уже есть в записи, а также онлайн-трансляции. Для артистов, музыкантов работа продолжается".
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