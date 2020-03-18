Сокровища гробницы Тутанхамона пермяки пока не увидят
В соответствии с Приказом «О деятельности учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции» Центральный выставочный зал закрыт для посетителей на неопределенный срок.Экспонаты выставки – это более ста копий сокровищ Тутанхамона, выполненные известными российскими мастерами, музейными реставраторами, известными художниками.
Особое место в экспозиции занимают точные копии знаменитой погребальной маски Тутанхамона, золотые саркофаги, ковчеги, а также копия знаменитого скульптурного портрета царицы Нефертити.
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