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В селе Лобаново открыли новый корпус детского сада
Оснащение в детском саду соответствует самым современным стандартам. Есть множество комнат для дополнительных занятий и актовый зал. В перспективе планируется приобретение дополнительного развивающего оборудования. Следуя последним тенденциям, образовательное учреждение уже имеет свое название - «Солнечный город» - и даже свою миссию.
Варвара Бронникова, заведующая детским садом «Солнечный город»: "Самая главная идея - «Солнечный город» - это территория, где ребенок достигает успеха. Это тепло, это любовь, это самая главная идея и миссия детского сада. У нас разные социальные слои населения, и поэтому главное - создать для каждого ребенка равный старт в дальнейшие образовательные учреждения, независимо от того, с какими возможностями, потребностями и способностями мы приняли его в дошкольное учреждение».
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