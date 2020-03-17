В селе Лобаново открыли новый корпус детского сада

В селе Лобаново прошло торжественное открытие нового корпуса детского сада. Здание, рассчитанное на 80 мест, построено в рамках национального проекта «Демография». Его запуск позволит обеспечить местами в детских садах всех детей в Лобановском поселении в возрасте от 2 лет.Оснащение в детском саду соответствует самым современным стандартам. Есть множество комнат для дополнительных занятий и актовый зал. В перспективе планируется приобретение дополнительного развивающего оборудования. Следуя последним тенденциям, образовательное учреждение уже имеет свое название - «Солнечный город» - и даже свою миссию.Варвара Бронникова, заведующая детским садом «Солнечный город»: "Самая главная идея - «Солнечный город» - это территория, где ребенок достигает успеха. Это тепло, это любовь, это самая главная идея и миссия детского сада. У нас разные социальные слои населения, и поэтому главное - создать для каждого ребенка равный старт в дальнейшие образовательные учреждения, независимо от того, с какими возможностями, потребностями и способностями мы приняли его в дошкольное учреждение».