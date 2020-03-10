← "Город трудовой доблести": в Перми начался сбор подписей за присвоение почетного звания
"Чтобы ты никому не достался": жительница Чусового пырнула ножом своего любимого и легла спать →
Генпрокуратура проводит прямую линию по переселению из аварийного жилья и капремонту
С 10 по 13 марта управлением Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе проводится горячая линия по вопросам переселения граждан из аварийного жилья и капитального ремонта многоквартирных домов в субъектах Российской Федерации, входящих в ПФО. В указанный период прием звонков будет осуществляться по телефону (831) 278-45-24, (831) 414-22-20 (звонок междугородний).
По телефону горячей линии граждане могут сообщить о нарушениях сроков проведения капитального ремонта, некачественном проведении ремонтных работ, необоснованном начислении взносов за капитальный ремонт, о длительном непризнании домов аварийными, о нарушении сроков расселения аварийных домов, о расселении в дома ненадлежащего качества и о других нарушениях при осуществлении капитального ремонта многоквартирных домов и переселении граждан из аварийного жилья.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
"Город трудовой доблести": в Перми начался сбор подписей за присвоение почетного звания
"Город трудовой доблести": в Перми начался сбор подписей за присвоение почетного звания
Устойчивый "плюс": в Перми ожидаются мокрый снег и дождь
Пермяков приглашают на бесплатные тренировки по футболу и скандинавской ходьбе
Сотрудники ГИБДД поздравили женщин - водителей с праздником
Видео: в Перми Росгвардия задержала мошенника
В Перми приостановлена деятельность кафе "Уральские посикунчики"
В Перми прошёл благотворительный лыжный забег
Чехлы для смартфонов: особенности выбора и успешной покупки
В Прикамье семь человек находятся на домашнем карантине по коронавирусу
Добавить комментарий: