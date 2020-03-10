Генпрокуратура проводит прямую линию по переселению из аварийного жилья и капремонту

С 10 по 13 марта управлением Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе проводится горячая линия по вопросам переселения граждан из аварийного жилья и капитального ремонта многоквартирных домов в субъектах Российской Федерации, входящих в ПФО. В указанный период прием звонков будет осуществляться по телефону (831) 278-45-24, (831) 414-22-20 (звонок междугородний).

По телефону горячей линии граждане могут сообщить о нарушениях сроков проведения капитального ремонта, некачественном проведении ремонтных работ, необоснованном начислении взносов за капитальный ремонт, о длительном непризнании домов аварийными, о нарушении сроков расселения аварийных домов, о расселении в дома ненадлежащего качества и о других нарушениях при осуществлении капитального ремонта многоквартирных домов и переселении граждан из аварийного жилья.