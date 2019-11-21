Смотреть кино и телевидение в новом качестве

Приставку для теле- и кинопросмотров, которая может работать без проводов и подключаться через интернет, представляет российский провайдер «Ростелеком». Это уже новое поколение сервиса, которое к тому же несет много бонусов.

Слышно хорошо, а видно ещё лучше. Сегодня получить картинку высокого качества на домашнем телевизоре и даже смартфоне очень легко. Ну, а когда телевизионное вещание только начиналось, качество картинки и цветопередача были совсем иными.

Ведущие перед эфирами использовали зеленую помаду: она больше, чем красная, выделялась при переходе картинки через красные фильтры видеокамер.

Сегодня с помощью цифровых технологий эмоции, впечатления, экшен можно получить

Интернет технологии двигаются семимильными шагами. И сегодня компания «Ростелеком» представляет уже новую приставку «Wink», которая может работать без проводов и подключаться через интернет. А также предоставляет массу дополнительных сервисов.

С новой приставкой пришли и новые акции, например «Всё вместе» - к приложению «Wink» домашний интернет и мобильная связь в подарок. На базе акции создана коллекция из лучшего телевизионного и киносериального контента. Телевизионную часть представляют более 180 каналовв.

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

- В рамках акции вам также будет доступна библиотека, в которую включено 3000 разных фильмов и сериалов из разных стран и, конечно, каждый сможет найти что-то для себя.

А ещё новые абоненты «Wink» смогут посмотреть целую коллекцию фильмов с переводом Гоблина. Найти её можно в специальном именном разделе.