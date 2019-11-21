Что дает биоревитализация кожи

Отсутствие необходимого увлажнения и питательных веществ – вот главная причина ухудшения внешнего вида кожи. При этом маски и кремы не способны полностью предотвратить ее, поскольку препараты теряют свои свойства, пока проникают сквозь кожу вглубь клеток. Более действенным решением будет процедура под названием биоревитализация.









В чем ее суть

Биоревитализация – это одна из разновидностей инъекционной терапии. Суть процедуры сводится к тому, чтобы насытить питательными веществами не только поверхностные, но также и глубинные слои эпидермиса. Необходимые коктейли вводятся под кожу с помощью микроигл. Процедура выполняется под местной анестезией, никакого дискомфорта у пациента не возникает.

Попадая прямо в нужную зону, активные медикаменты могут оказать максимально положительный эффект. Препараты стимулируют рост и деление клеток, благодаря чему значительно повышается упругость и эластичность кожи. Основные действующим веществом выступает гиалуроновая кислота. Ее состав полностью соответствует особенностям человеческого организма, в силу чего данное вещество не приводит к аллергическим реакциям и отторжениям.

Проводить такие инъекционные процедуры должны только те специалисты, которые посещали курсы биоревитализации http://www.manuolog.ru/courses/kafedra-lechebnoy-kosmetologii/inektsionnaya-biorevitalizatsiya-kozhi/ , а также имеют сертификат об их окончании. Благодаря подобному обучению врачи-косметологи смогут понять особенности выбора и ввода препарата, что позволит выполнять инъекции на высшем уровне.





Почему следует провести биоревитализацию

Главное преимущество такой процедуры – это ее безопасность. В отличие от хирургического вмешательства, отсутствует любая возможность побочных эффектов. Если грамотно все выполнить, никаких осложнений и аллергических реакций не будет.





При этом результат получится просто отменным. Конечный эффект в ряде случаев соответствует пластической хирургии. Результат сохраняется на протяжении длительного периода, а регулярное повторение процедур позволяет сильно замедлить процессы старения кожи. Никаких болевых ощущений во время биоревитализации нет. Восстановительный период отсутствует, что позволяет клиенту сразу же заниматься своими делами.





Когда нельзя проводить биоревитализацию

У такой процедуры есть ряд противопоказаний:

- индивидуальная непереносимость компонентов препарата;

- сильные воспалительные процессы в организме;

- период обострения хронических болезней;

- склонность кожи к возникновению рубцов;

- беременность и период лактации.

В целом, биоревитализация – один из самых простых и безопасных инъекционных методов. Все противопоказания стандартные, так что проводить процедуру можно в большинстве случаев.