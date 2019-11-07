Специализированные кабинеты раннего выявления онкозаболеваний открываются в Прикамье
Специализированные кабинеты раннего выявления онкозаболеваний открываются в Прикамье.Более 200 подобных кабинетов организовано на сегодня в медучреждениях Пермского края, где жители могут пройти обследование бесплатно по программе ОМС
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