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← Криптокабины упростят получение загранпаспорта

Плохая кредитная история не препятствие

Рост кредитов физическим лицам продолжился, а объем просроченной задолженности сократился. Такие данные накануне опубликовала пресс-служба Центробанка России. К сожалению, цифры не представлены, зато к сообщению приложена новая памятка - как не попасться на удочку черных кредиторов. Оказывается, есть и такие. Кто они?
Кредиты в жизни Алексея случаются периодически. Первый раз брал на строительство дачи, отдавал всё в положенный срок. После подоспела новая необходимость - четырёхколёсная.
Алексей Веселков:
- Вот такой автомобиль, без него сложновато было, много ездить надо, работы хватает.
До этого пользовался автобусом и такси, потому что иногда передвигаться по городу приходится оперативно. Так что, когда дома обсудили этот вопрос, вновь отправился в банк - иначе бы не потянул.
Алексей Веселков:
- Кредит в данном случае очень помог, всё равно просят первоначальный взнос, так что отправился в банк, выдали без проблем, кредитная история у меня тогда была нормальная. А автомобиль брал по спецпредложению, поэтому всё достаточно удачно получилось.

Но дальше сложилась ситуация, когда Алексей допустил просрочку по обоим кредитам, что негативно отразилось на его кредитной истории. Но в тот момент Алексей об этом еще не знал.

Спустя год положение нормализовалось и Алексей с супругой Татьяной начали планировать летний отдых.
Наткнулись на крайне выгодное предложение с ранним бронированием туристических путевок. Свободных денег, чтобы выкупить путевку, в тот момент в семье не оказалось. Последовало обращение в банк, и увы, банк отказал в очередном кредите со ссылкой на плохую кредитную историю.

Если речь идёт о сумме небольшой, в несколько тысяч рублей, и есть возможность долг быстро погасить, тогда можно обратиться в микрофинансовую организацию. Деньги выдают быстро, процент, правда, по сравнению с банковским выше. Поэтому, как совет другим, если брать нужную сумму, то очень ненадолго и твердо рассчитать свои возможности.

С микрозаймами Алексей до этого не сталкивался, но тут ситуация сложилась такая, что деньги нужны были срочно. Центробанк называет несколько правил, которые стоит знать тем, кто решил обратиться в МФО: Первое - проверить организацию на сайте ЦБ РФ, если её нет в банковском реестре - вполне вероятно, что за сайтом могут скрываться недобросовестные кредиторы. Второе - узнать, сколько денег в итоге нужно будет вернуть. Все условия лучше записать - все сроки и суммы. Третье - не обращаться к услугам посредников, это может быть небезопасно. Кроме того, достаточно высокий процент по микрозаймам в МФО рядом с домом «съедал» всю выгоду от раннего бронирования.
Такая «сомнительная» ситуация нашего героя не устраивала - он начал искать альтернативные варианты. Все оказалось проще в Интернете. Предложения о кредитах специально для заемщиков с плохой кредитной историей есть и есть даже сервисы с обзором таких предложений https://www.banki.ru/microloans/catalogue/zaym_na_kartu_s_plohoy_kreditnoy_istoriey

Найденная информация действительно помогла решить проблему семьи Веселковых. Заявку на займ оформили онлайн. Предложений более чем достаточно. Нужно отправить заявление и личную информацию - номер телефона, е-мэйл, копию паспорта. Не более часа и деньги у вас на карте. Кредит был получен, путевка куплена, отдых состоялся. А погашение кредита Алексей решил не затягивать и погасил долг досрочно, еще и сэкономив на страховке.
Некоторые вообще обходятся без займов, но пока что так не получается, говорит Алексей, хотя можно попробовать просчитывать траты - и деньги копить, а не занимать.

Метки: Деньги

Опубликовано: 05.11.2019 в 02:27 в рубрике - Новости T7-inform

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