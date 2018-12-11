Житель Березовского района, открывший стрельбу по наряду ДПС, предстанет перед судом
В Пермском крае перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Преступление было совершено весной 2018 года. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю, днём 10 мая 46-летний житель Березовского района передвигался на своей личной автомашине, будучи лишенным права управления за совершение административного правонарушения. Данный факт был установлен инспекторами наряда ДПС ГИБДД, которые остановили ехавший автомобиль. Нарушитель, оказав неповиновение, с целью избежать составления материалов об административном правонарушении начал скрываться, доехал до принадлежащего ему дома в деревне Мачино-2 Березовского района, где вооружился переделанной пневматической винтовкой, и открыл стрельбу по сотрудникам ДПС. Действия злоумышленника были пресечены сотрудниками ДПС, один из которых применив физическую силу забрал винтовку у обвиняемого. В результате преступных действий злоумышленника одному сотруднику полиции был причинён тяжкий вред здоровью, другому лёгкий вред здоровью.
По данному факту Кунгурским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
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