Пермяки про 2018 год: «в целом, был хорошим»

Социологическое агентство «СВОИ» в первых числах декабря провело опрос жителей Перми по итогам 2018 года. Согласно полученным результатам, около половины опрошенных пермяков (48,6%) положительно оценивают итоги уходящего года для города Перми. Четверть респондентов (25,9%), считают, что год для города был скорее сложным, а 15,5% опрошенных оценили уходящий год для Перми достаточно трудным.

(источник: svoi.org)

В территориях города уровень положительных оценок наиболее высок среди проживающих в Индустриальном (56,1%) и Мотовилихинском (50,%) районах. Более сдержанные оценки чаще всего дают жители Кировского (44,7%) и Дзержинского (44,1%) районов города.

Наиболее запомнившимися городскими событиями для пермяков за прошедший год стали летний проект «Выходные на набережной» (35,0%), мероприятия в рамках празднования 73 годовщины Победы в Великой отечественной войне (27,9%), а также новогодние праздники в ледовом городке «Перммяч» (21,2%).

(источник: svoi.org)

Всего было опрошено 725 респондентов. Ошибка выборки составляет ±3,7%.