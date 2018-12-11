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Пермяки про 2018 год: «в целом, был хорошим»
Социологическое агентство «СВОИ» в первых числах декабря провело опрос жителей Перми по итогам 2018 года. Согласно полученным результатам, около половины опрошенных пермяков (48,6%) положительно оценивают итоги уходящего года для города Перми. Четверть респондентов (25,9%), считают, что год для города был скорее сложным, а 15,5% опрошенных оценили уходящий год для Перми достаточно трудным.
(источник: svoi.org)
В территориях города уровень положительных оценок наиболее высок среди проживающих в Индустриальном (56,1%) и Мотовилихинском (50,%) районах. Более сдержанные оценки чаще всего дают жители Кировского (44,7%) и Дзержинского (44,1%) районов города.
Наиболее запомнившимися городскими событиями для пермяков за прошедший год стали летний проект «Выходные на набережной» (35,0%), мероприятия в рамках празднования 73 годовщины Победы в Великой отечественной войне (27,9%), а также новогодние праздники в ледовом городке «Перммяч» (21,2%).
(источник: svoi.org)
Всего было опрошено 725 респондентов. Ошибка выборки составляет ±3,7%.
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