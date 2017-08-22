За непредоставление сведений в УФАС - штраф

В антимонопольное ведомство поступило заявление от перевозчика об установлении компанией ООО «ИТ-ЦентрСервис» монопольно высокой цены на рынке оказания услуг по установке и обслуживанию программного обеспечения для учёта поездок муниципальных льготников.

Специалисты ведомства направили в компанию запрос о представления документов и информации, необходимых для всестороннего рассмотрения заявления. Запрошенные документы компания должна была предоставить в срок до 16 июня.

19 июня ООО «ИТ-ЦентрСервис» предоставило информацию лишь по одному пункту запроса, касающееся положения о коммерческой тайне ООО «ИТ-ЦентрСервис».

Для подготовки информации по остальным пунктам, в том числе для предоставления математического расчёта и расшифровки всех критериев с указанием их точной величины и методики расчёта, представители компании указали на необходимость ознакомления с материалами заявления. При этом положения Федерального закона «О защите конкуренции» не содержат обязанности ведомства представлять копии заявлений. Об этом компания уже была уведомлена ранее по другому запросу.

«Это грубое нарушение, поскольку оно посягает на установленный государством порядок в сфере антимонопольного регулирования. Такие действия препятствуют осуществлению возложенных на нас функций. Подготовка информации не требовала значительных временных затрат - все материалы, запрошенные у ООО «ИТ-ЦентрСервис», касаются непосредственно их деятельности. У компании была возможность представить необходимые документы своевременно в полном объёме», - прокомментировала заместитель руководителя Управления Марина Кудрявцева.

В соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ непредставление информации в федеральный антимонопольный орган влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Справка

Понятия подлежащие расшифровке с указанием их точной величины и методики расчёта: «разовые вложения», «количество транспортных средств» (с указанием точного количества на дату установления стоимости услуги на уровне 1500 рублей в месяц), «период окупаемости», «ежемесячные затраты», «терминальное ПО под территорию город Пермь».