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В кругу друзей

в кругу доузей

Программа «В кругу друзей» направлена на популяризацию культур народов России, проживающих на территории Перми.

Пермь - город большой и многонациональный. У представителей каждой национальности есть какие-то свои особенности, которые интересны и познавательны для остальных, будь то творчество или национальная кухня. У каждой национальности есть свои визитные карточки - музыкальные инструменты, праздники, блюда. Получше узнать своих соседей поможет программа "В кругу друзей".

Корейская культура.

Азербайджанская культура

Татарская культура

 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 22.08.2017 в 08:13 в рубрике - Новости T7-inform

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