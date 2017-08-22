Программа «В кругу друзей» направлена на популяризацию культур народов России, проживающих на территории Перми.

Пермь - город большой и многонациональный. У представителей каждой национальности есть какие-то свои особенности, которые интересны и познавательны для остальных, будь то творчество или национальная кухня. У каждой национальности есть свои визитные карточки - музыкальные инструменты, праздники, блюда. Получше узнать своих соседей поможет программа "В кругу друзей".

Корейская культура.

Азербайджанская культура

Татарская культура